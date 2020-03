Roušky vyrábí nejen Dagmar Havlová a Lucie Bílá: K šicímu stroji usedla i Iva Janžurová

Iva Janžurová se pustila do šití. Foto: Super.cz/archiv Národní divadlo

Fotkami s Ivou Janžurovou za šicím strojem se pochlubilo Národní divadlo, na jehož prkna stále vitální herečka v těchto dnech nemůže. Důraz klade nejen na pečlivé ušití roušky, ale také na její údržbu, kdy každý kus propláchne a následně vypere na 95 stupňů.

Herečka poslala svým fanouškům také vzkaz, a to prostřednictvím Divadla Kalich, kde také pravidelně vystupuje.

„Naši drazí diváci! Zlý virus nás teď odlučuje, nevím, jak je vám, ale mně je z toho hodně smutno. Musím se pořád štípat do tváří i jinam, abych se ujistila, že to není jen ošklivý sen. Napomenutí shůry? Nevážili jsme si dost toho, co nám divadlo dávalo? Myslím navzájem? Každopádně teď, sice nedobrovolně, ale i jako velké poznání, přichází jistota, jaká bezradnost a prázdnota nastává, když se nemůžeme - vy v hledišti a my před vámi na pódiích - setkávat,“ svěřila Janžurová, které chybí diváci a těší se na to, až bude zase moct hrát.

