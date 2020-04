Takhle se snaží zabavit Marian Vojtko doma: Posiluje na zahradě a chodí si pouštět lodičky

Marian Vojtko se snaží zabavit vším možným. Foto: Super.cz/archiv M. Vojtka

„Tolik času jsem v životě asi neměl. Zatím si to užívám, ale už jsem big nervní, že nemůžu zkoušet, zpívat a hrát,“ svěřil se Marian, který tráví dny doma a na zahradě. Čas si krátí sekáním trávy nebo cvičením, kterým se udržuje ve formě.

Premiéra muzikálu Kat Mydlář, která byla naplánovaná na začátek dubna, se kvůli epidemii koronaviru musela odložit, a tak si Marian může zatím zpívat jen u sebe doma nebo na zahradě. „Když to vydržíme a nepo...rem to, tak to bude eňo ňuňooo,“ říká Marian. ■