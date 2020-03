Porota SuperStar: Zleva Leoš Mareš, Patricie Pagáčová, Marián Čekovský, Monika Bagárová a Pavol Habera Foto: TV Nova

V každé řadě pěveckých soutěží se najde aspoň jeden velký talent. V letošní SuperStar by jím mohla být Natália Kollárová. Jen co třiadvacetiletá číšnice ze slovenské Prievidze začala zpívat, jako by se ve studiu zastavil čas. Vybrala si píseň Sober od Demi Lovato.