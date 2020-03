Vztah zpěvaček na bodu mrazu: Helena Zeťová si rýpla do fotek Terezy Kerndlové v plavkách s respirátorem

Helena Zeťová si rýpla do Terezy Kerndlové Michaela Feuereislová

Vyplývá z něj, že vztahy z dob, kdy vystupovala s kolegyněmi Terezou Černochovou (36) a hlavně Terezou Kerndlovou (33) v triu Black Milk jsou stále, co se druhé jmenované týče, na bodu mrazu.

"Aspoň je čas skutečně přemýšlet... Tedy oprava: Dodatek pro všechny, co budou psát, že vypadám smutně... nechce se mi bejt ani veselá, ani krásná... Proto ta první věta... Jsem přesvědčena, že jiné krásky v plavkách s rouškou, to vezmou za mě... Já mám volno...," napsala na instagramovém účtu.

A všem bylo jasné, že si rýpla do bývalé kolegyně, která se právě takhle na sociální sítě fotí. "Vím, koho máte na mysli s těmi kráskami v plavkách a rouškou, také mi to hlava nebere, proč se neustále musí takhle předvádět, někdy mi to přijde jako výsměch, ale tak to někdo má. Vy zase umíte skvěle zpívat," napsal jí jeden z fanoušků a nebyl sám, kdo zpěvačku podpořil. ■