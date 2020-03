Jiřina Bohdalová a Simona Stašová Profimedia.cz

Patří k nim i Simona Stašová (65), za kterou se její matka Jiřina Bohdalová (88) rozhodně stydět nemusí. Přitom právě Stašová mívala v začátcích kariéry strach, že ji všichni budou považovat za protekční dítě, které nic neumí. Pokud tomu tak opravdu bylo, zlí jazykové se s úsudkem pořádně sekli.

Hereččiným otcem je doktor přírodních věd a seizmolog Břetislav Staš (91). Po něm zase podědila lásku ke sportu – ráda lyžuje, jezdí na kole a občas hraje tenis. A přestože se rodiče rozvedli, vždycky spolu udržovali dobré vztahy, což trvá dodnes.

Za vším hledej smích

Je zajímavé, že v mládí působila Simona Stašová spíš jako zakřiknutá myška, kdežto dnes, s přibývajícími lety, jen kvete a vypadá náramně.

Prozradila, jak na to. Kromě správného líčení doporučuje brát život s humorem, protože smích je po zdraví to nejdůležitější, co máme. Radost jí pokaždé udělá nabitý divadelní sál, kde slýchá osvobozující smích publika, a ten se pak snaží vtáhnout i do svého života.

Vrásky jsou podle Stašové normální, zatímco snaha vypadat v šedesáti na třicet normální není. Důležitá a sexy je v tomto věku také osobnost – humor, moudrost a nadhled: „…tím můžeme strčit do kapsy i mladší ženy. Jen ne bolestínství, zachmuřenost, zapšklost a uraženost, to je anti-sexy a nejen chlapi před takovou ženou prchají…“ prozradila herečka, jejímž životním krédem je: „Sbírejme okamžiky, ne věci.“

Divačky se poznávají v Shirley Valentine

Své divadelní začátky si Simona Stašová, která 19. března slaví 65. narozeniny, odbyla v polovině 70. let v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích. Po ročním angažmá zakotvila v pražském Divadle E. F. Buriana, odkud po 14 letech přešla do Městských divadel pražských. V současnosti je na volné noze, ale o práci rozhodně nouzi nemá (jednalo se o stav ještě před koronavirem).

Velký divácký úspěch slavila například v inscenacích Vím, že víš, že vím, Římské noci či v monodramatu Shirley Valentine. K posledně jmenované hře Stašová uvedla: „Shirley Valentine je v každé z nás. V každé ženě, která vychovala děti, plní mateřské i manželské povinnosti, vaří, nakupuje, uklízí a chodí do práce. Přesto jí něco v životě chybí. Možná sny, které jako mladá holka měla, ale netroufla si je zrealizovat.“

Simona Stašová je také vyhledávanou filmovou herečkou. Na svém hereckém kontě má téměř 170 filmových a televizních rolí. Do povědomí diváků se asi nejvýrazněji zapsala ve snímcích Pelíšky (1999) a Román pro ženy (2004).

Rodina na prvním místě

Herečka byla třikrát vdaná. Poprvé za hereckého kolegu Pavla Trávníčka (69), podruhé za italského profesora Eusebia Ciccotiho, se kterým má syna Marka (34), a potřetí za herce Pavla Skřípala (64), se kterým má syna Vojtěcha (25). Volný čas tráví ráda v milované Itálii nebo na chalupě, kde máma Jiřinka, se kterou je napevno spojena pupeční šňůrou, s láskou vyvařuje, peče a smaží a celá rodina tu po jejím boku zažívá obrovskou pohodu. ■