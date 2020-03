Denisa Grossová se konečně dostala domů. Z exotického Zanzibaru putovala rovnou do karantény

Denisa Grossová Foto: instagram D.Grossové

Její let ze Zanzibaru do Mnichova zrušili, s rodinou měli co dělat, aby našli alternativu. "Nakonec maminka našla let ze Zanzibaru do Amsterdamu, pak do Londýna a odsud už do Prahy. Jsem moc ráda, že jsem doma," řekla Super.cz Denisa, která hned nastoupila čtrnáctidenní karanténu.

"Maminka mi doma na dva týdny přichystala jídlo, takže jsme s přítelem doma, nikam nevycházíme a dbáme na bezpečnost všech kolem nás. S maminkou a ségrou jsme na telefonech," dodala Grossová. ■