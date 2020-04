Ejvi už je doma z porodnice. Foto: archiv E. Mchitarjan

"Okolnosti posledních měsíců, týdnů a dnů však ani mě nenechávaly vůbec tak klidnou, protože pokud jde o zdraví, to je opravdu vždy na prvním místě, a pokud se nejedná jen o to vaše, ale vašich dětí, rodiny, rodičů, prarodičů, tak o to víc se vás to dotýká a modlíte se, aby všichni byli zdraví. I tak jsem se snažila na maximum soustředit na klid a nepročítat každé zprávy a zkrátka nestresovat se a věřím, že to všechno se vyplatilo," přiznala strach z koronaviru Ejvi.

Porod byl bezproblémový. "Bylo to se vším všudy 2,5 hodiny a ten finální porod byl tak rychlý, že jsem nestihla dojít na sál a porodila jsem na pokoji během 5 minut," prozrazuje.

"Teď už jsme všichni 4 doma. Máme šestinedělí, a tak mě ani situace, že opravdu budeme doma a na zahradě, nestresuje a přeju si, aby ta veškerá opatření teď dodržoval každý, jak jen může, aby bylo zase brzy všem a všemu dobře," dodala blogerka, která porodila v magické datum pátek 13. ■