Od té doby, co ztvárnila hlavní roli v komedii Pravá blondýnka, si Reese Witherspoon (43) udělala v Hollywoodu jméno nejen jako talentovaná herečka, ale také jako producentka. Produkovala například seriály Sedmilhářky nebo The Morning Show, v nichž si také zahrála, a i díky tomu patří mezi nejvlivnější lidi v branži.

Herecké začátky však pro Reese nebyly snadné. V roce 2017 se svěřila světu s tím, že ji sexuálně napadl jistý režisér, když jí bylo pouhých 16 let. Znovu téma nastínila v rozhovoru pro dubnové číslo časopisu Vanity Fair.

„Staly se mi špatné věci. Napadli mě, obtěžovali, a nebylo to tajemstvím. Nedávno se mě reportérka zeptala, proč jsem o tom nepromluvila dříve. Pomyslela jsem si, že je zajímavé mluvit s člověkem, který si prošel něčím podobným, a pak ho odsuzovat za to, jak a kdy se rozhodl o tom mluvit. Snažila se mě zahanbit a pak napsala, jak jsem sobecká, protože jsem to neřekla dřív.“

Tehdy totiž byla úplně jiná doba a ženy ve filmovém průmyslu neměly takové postavení jako dnes. „Před 25 lety, kdy se mi to stalo, neexistovalo žádné fórum, kde bych se s tím mohla svěřit,“ zdůvodnila herečka.

„Pamatuji si, že jsem hrála ve filmech a na place jsem byla jediná žena mezi 150 muži,“ zavzpomínala. „Sociální sítě vytvořily pro lidi nový způsob, jakým se mohou vyjádřit. Je v tom velká síla. Ale stále se snažíme někoho soudit, což mi přijde nešťastné. Doba se změnila a všichni jsme v ní nováčky,“ dodala na závěr. ■