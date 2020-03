Omluva nestačila: Tomáš Klus je i tak pod palbou kritiky kvůli koronaviru

Tomáš Klus Foto: Instagram T. Kluse

Tomáš Klus (33) se nedávno omluvil za to, že varoval před panikou z koronaviru. Od fanoušků to tehdy pěkně schytal, protože podle nich zlehčoval celou situaci. Zpěvák si ale nasypal popel na hlavu a naplno se s manželkou Tamarou pustil do šití roušek.