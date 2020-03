Britney Spears kritizovali kvůli fotkám na Instagramu: Tohle je normální šikana, vzkázala trollům

Britney Spears Profimedia.cz

Britney Spears (38) obvykle sdílí hlavně videa ze cvičení , to však přerušila, aby reagovala na komentáře internetových trollů, které se vyrojily pod jejími nedávnými snímky na instagramovém účtu. Někteří ji kritizovali, že se stále fotí před červeným pozadím a v těch samých bílých plavkách. To zpěvačku vedlo k tomu, aby se rozepsala.

„Četla jsem, jak mě lidé kritizují online za to, co postuji. Říkají, že sdílím pořád to samé, ale pokud jde o mě, jsem ze svých příspěvků nadšená. Nikdy předtím jsem neměla bílé plavky a zkrátka se mi líbí červené pozadí,“ zdůraznila a dodala, že ji komentáře velmi ranily.

„Chtěla jsem vám to říct, protože byste takové věci opravdu neměli říkat lidem, které ani neznáte. Tohle je normální šikana! Těžké časy, v jakých nyní žijeme, by nás měly naučit být na sebe hodní. Myslím, že je důležité dívat se na věci, které nás dělají šťastnými a mohou někomu pomoci v těžkých chvílích. Mám vás všechny ráda, opatrujte se a buďte na sebe hodní,“ dodala.

Není to poprvé, co Britney čelila kyberšikaně. Na sklonku loňského roku na internetové trolly reagoval i zpěvaččin partner Sam Asghari: „Je snadné někoho napadnout online a psát komentáře na telefonu, ale když na vás takoví lidé narazí ve skutečném světě, najednou se chovají, jako by byli vašimi největšími fanoušky a chtějí se s vámi vyfotit,“ vysmál se tehdy osobní trenér. ■