Tom Hanks s manželkou zůstávají v izolaci: Herec popsal zdravotní stav po týdnu s koronavirem

Tom Hanks a Rita Wilson zůstávají v karanténě. Profimedia.cz

Je to přes týden, co byli Tom Hanks (63) s manželkou Ritou Wilson pozitivně testováni na koronavirus. Poté, co byli propuštěni z nemocnice, se herec ozval fanouškům prostřednictvím Instagramu, aby jim sdělil, jaký je jejich aktuální zdravotní stav.