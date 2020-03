Sexy póza a síťované punčocháče: Tuhle kombinaci tentokrát nepředvádí modelka, ale slavný zpěvák

Harry Styles Profimedia.cz

Magazín Beauty Papers zveřejnil snímek z focení, které s nimi zpěvák absolvoval a vzbudil tím slušný rozruch. Na fotce na sobě má Harry pouze síťované punčocháče a polobotky značky Gucci.

Tím to ovšem nekončí, na dalších fotkách pro magazín už je sice oblečený jako muž, ale obličej mu zdobí dokonalý make-up.

Člen skupiny One Direction se nezalekne žádné výzvy a je vidět, že móda a její různorodost jej baví. Lehce zženštilý styl mu není vůbec cizí. „Co nosí ženy a co nosí muži? Pro mě ta otázka takhle nezní. Když vidím hezký vršek a někdo mi řekne ‚To je ale pro holky‘, tak nemám důvod chtít si to tričko obléknout méně. Myslím si, že ve chvíli, kdy se cítíte dobře vy sami, je všechno hned jednodušší,“ prozradil před časem Harry v rozhovoru pro The Guardian. ■