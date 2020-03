Natálie Kotková se z Dominikánské republiky do Kanady nedostala! Zůstává uvězněná v Karibiku

Natálie Kotková Foto: instagram N.Kotkové

"Mám zabookováno, potřebuju se odsud dostat do Kanady a pak nějak k nám do Evropy," prozradila předevčírem Kotková. Bohužel se tak nestalo a Natálie zůstává v Dominikánské republice.

"Tak dobrá! Nakonec si tedy splníme sen! Vždy jsme si přáli chvíli žít na ostrově, ale nenapadlo nás, že to bude v této situaci. Pozor, co si přejete," snaží se situaci odlehčit.

"Neodletěla jsem prvním letem, protože bych se nestihla vrátit do Evropy včas. Asi. Nikdo neví a riskovat uvíznutí někde v Americe/Kanadě není nejlepší. Dominikána je teď bezpečnější, jistější, jsme tu spolu s dalšími Čechy a Slováky a kamarády místňáky. A domů se prostě někdy dostaneme. Teď nám zbývá čekat a užít si to do té doby tak, aby ty vzpomínky stály za to, jak nejlépe umíme," dodala Kotková.

Podle informací vlády a ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka je v plánu vypravit speciál do Latinské Ameriky, především Dominikánské republiky a Panamy, kde je nyní velký počet Čechů. Natálie tak musí čekat, až se tak stane. ■