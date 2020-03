Olga Kurylenko popsala, jak probíhalo testování a co jí lékaři ohledně koronaviru řekli

Olga Kurylenko Profimedia.cz

„Děkuji všem za zprávy s přáním všeho dobrého,“ píše Bond Girl z filmu Quantum of Solace. „Chtěla bych využít příležitosti zodpovědět nejčastější otázky, na které se v souvislosti s koronavirem ptáte,“ uvedla herečka.

K těm patří: proč není v nemocnici, kde ji testovali, jak testování probíhalo a kde se nakazila.

„Nemocnice jsou plné a berou pouze pacienty ohrožené na životě, pokud jsem tomu rozuměla správně,“ odpovídá Olga. „Řekli mi, že když se mi udělá hůř, ať zavolám ambulanci,“ dodala k prvnímu dotazu.

Do nemocnice ale jela na testování, přivezla ji záchranka poté, co lékaře kvůli vysoké horečce zavolala. Vzorek k testu lékaři odebrali stěrem z krku.

A kde nemoc chytla? „Je nemožné to určit. Mohlo to být kdekoli. Mohla jsem se dotknout kliky dveří taxíku a nakazit se tam. Je to na površích!“ varuje Kurylenko. „Celý týden se mi teplota ustálila na 38 stupních, občas stoupne na 38,5. Dneska klesla,“ dodala herečka ke svému stavu. ■