Alice Bendová Foto: Instagram A. Bendové

Alice Bendová (46) bere prevenci proti šíření koronaviru vážně. Chrání se nejen rouškou, ale vymyslela i další vychytávku, která zároveň vypadá hodně vtipně, ač to prý jako legraci rozhodně nebere.

Pro potraviny chodí v plaveckých brýlích! Nejen že tím v kombinaci s rouškou zakrývá celý obličej, ale ještě zpestří den pokladním v obchodě. Teď se parádní vychytávkou pochlubila na Instagramu.

„Přátelé, tohle není legrace, to bych si nedovolila. Našli jsme brýle do vody a na nákupy je prostě nosím spolu s rouškou a rukavicemi. Nejradši bych si na hlavu narazila barel od vody a dole ho utáhla nějakou gumou, ale tohle je, myslím, taky ok. Brýle a rukavice chrání mě a rouška vás ostatní. Pokud můžete, zůstaňte doma,“ vzkázala Bendová. ■