Vanessa Hudgens neodhadla důsledky svých slov. Profimedia.cz

V live streamu komentovala vyjádření prezidenta USA Donalda Trumpa, že krize a tedy nařízená opatření by mohla trvat do července nebo srpna, ale i déle, i situaci jako takovou. „Jo, do července, to zní jako hromada keců. Pardon, ale je to virus, chápu, respektuju. Ale zároveň si říkám, že i kdyby to každý chytil, jo, lidi budou umírat, což je hrozné, ale...nevyhnutelné?“ říká zpěvačka. „Nevím. Možná bych to teď dělat neměla?“ dodala.

Následovala lavina kritických komentářů od fanoušků i kolegů z branže. „Tohle je opravdu hrozná a bezcitná zpráva pro mladé lidi, kteří k tobě vzhlížejí,“ píše novinář a influencer Yashar Ali.

Hudgens o den později na Instagramu, kde ji sleduje přes 38 milionů lidí, reagovala s tím, že její poznámky byly vytržené z kontextu a že ona sama je doma a dodržuje karanténu. Později se za svá slova na Twitteru omluvila. „Uvědomila jsem si, že má slova byla přehnaná a vzhledem k současné situaci nevhodná. Tohle je obrovská připomínka toho, jak velký dosah moje slova mají, teď víc než kdy jindy. Všem přeji, aby v této šílené době byli v bezpečí a zdraví,“ napsala. ■