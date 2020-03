Po 19 letech je znovu andílkem. Partnerka Habery Peštová vypadá v prádle fantasticky

Peštová okouzlovala štíhlou postavou, velkým poprsím a plnými rty. Foto: Elite Model Look/Victoria's Secret

Před pár dny jsme psali o tom, že Daniela Peštová (49) v New Yorku fotí velkou zakázku . Nyní už je jasné, že českou topmodelku přizvala ke spolupráci značka Victoria’s Secret, která kromě Daniely obnovila spolupráci s takovými hvězdami, jako je například Helena Christensen (51). Daniela se vrací ke spolupráci rok před oslavou padesátých narozenin , Helena září na fotkách v prádle v jednapadesáti.

„Z Danielina úspěchu mám velkou radost. Je to důkaz toho, že úspěšná kariéra může trvat i víc než třicet let. Pokud má člověk ten správný kariérní start, nasazení a dobrý management,“ komentoval modelčinu zakázku její manažer Saša Jány a dodává: „Budu doufat, že Daniela inspiruje mladé dívky, které se k nám do Elite Model Management Prague mohou v této nelehké době hlásit online.“

Životní partnerka obávaného porotce SuperStar Paľa Habery (57) se účastnila andělských přehlídek mezi lety 1997 až 2001 a spolu s Karolínou Kurkovou (36) jsou jedinými Češkami, které byly přizvány na tento post, pro který by většina modelek vraždila.

