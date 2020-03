Módní svět netvoří jen pomíjivé pozlátko. Takto návrháři a značky pomáhají v boji proti nebezpečné nákaze

Návrháři nepolevují v šití roušek. Foto: Instagram L. Macháčka, B. Rajské, M. Kováčik a archiv Overall Office

Na scéně se sice objevují vychytralci, kteří zneužívají naléhavého stavu a prodejem roušek si snaží namastit kapsu, většina návrhářů ale naštěstí vyrábí ochranné pomůcky zcela zdarma.

Již jsme vás informovali, že své kapacity, nevyužité stroje a zbylé látky používá celá řada módních návrhářů, jako je Kateřina Geislerová, Petra Balvínová, Lukáš Lindner, či Miroslav Bárta, k výrobě roušek. Nyní se přidávají další.

Od pondělí šije roušky pro pracovníky kurýrní služby, kteří jsou vystaveni velkému riziku Lukáš Macháček. „Tito lidé do domovů rozváží jídlo a nemají potřebnou ochranu, která je nedostupná. Roušky předáváme i lidem v našem okolí, kteří doposud roušky nesehnali a potřebují se chránit, protože jen tím, že budeme nosit roušky, tuto situaci společně zvládneme,“ říká Macháček.

Zcela zdarma poskytuje ve svém salonu ušité roušky také Michael Kováčik. Dvorní návrhář Anety Vignerové je zaskočený tím, že někdo využívá stávající situaci k vlastnímu obohacení. „Roušky neprodávám. Nerozdávám je, ale z bezpečnostních důvodů posílám," říká Kováčik.

Ihned po návratu z Indie se do tvorby ústenek pustila se svými švadlenami Beata Rajská (57). Energická designérka řeší specifický problém. „Moje švadleny jsou zvyklé na preciznost. Viděla jsem, jak zažehlují sklady a záhyby. Já z toho šílím a dělám technologické postupy z papíru,“ usmívá se Beata.

Výroba roušky bez šití podle Aleny Wilson

Karolína Juříková a Kristýna Nováková ze seskupení Overall Office už od konce minulého týdne vyrábí bavlněné masky na výzvu Prahy 7 a Jana Čižinského.

„Do akce se zapojily desítky dobrovolníků, kteří šijí masky a dodávají materiál, jako třeba Textile Mountain, LUV, Leeda atd. Zareagovalo také velké množství designerů z Umprum. Máme radost ze sounáležitosti a odhodlání společně porazit neviditelného nepřítele,“ říkají designérky jednohlasně a dále hlásají.

„Ve státech, kde zavedli povinné nošení masek, se daří virus mnohem lépe zvládat. A zvládat ho chceme především, abychom získali čas a nemocnice mohly poskytovat pomoc těm, kteří ji budou potřebovat. V ochraně před nákazou je nano maska samozřejmě třikrát účinnější. Domácí maska by měla být považována pouze za poslední možnost, aby se zabránilo přenosu kapiček z infikovaných jedinců a snížil se počet vyloučených mikroorganismů. To že jste infikovaní, můžete zjistit až za několik dní, takže je to stále lepší než žádná ochrana, říkají návrhářky z dua Overall.

Někdy není úplně jednoduché vybrat ty, kteří toto nedostatkové zboží potřebují nejvíce. „Jsme domluveni s městskou částí na Praze 6, že roušky rozdistribuují potřebným zdravotnickým zařízením,“ svěřila se nám Zuzana Kubíčková, která namísto vysoké krejčoviny nyní tvoří to, co je v těchto těžkých časech více potřeba.

Jelikož je situace vážná, zapojují se do pomoci nejen jednotlivci, ale i komerční společnosti. Například značka spodního prádla Styx, jejímž zakladatelem byl zesnulý trenýrkový král Petr Vlasák, nyní přeskupuje část své výroby a zaměří se na šití roušek pro své zaměstnance a jejich rodiny. Zároveň bude dávat roušku jako dárek ke každému nákupu.

Firma LVMH, která má ve svém portfoliu značky jako Louis Vuitton, Fendi, Givenchy, Dior, DKNY, Tiffany & Co., Moët et Chandon, Hennessy a další, utlumí výrobu parfémů a namísto toho začne ve velkém vyrábět desinfekční gely. Tři obří továrny na parfémy již začaly produkovat dezinfekci, kterou budou zadarmo poskytovat francouzské vládě.

Nezisková organizace švédského módního řetězce H&M Foundation přispěla částkou půl miliónu dolarů na sbírku Solidarity Response Fond.

Ta vznikla za účelem získání finančních prostředků na podporu výzkumu vakcín, testů a léčby, ale i za účelem zajištění potřebných zásob lékařským pracovníkům. Jejím cílem je také zabezpečit, aby byly připraveny všechny země, především ty s nejslabšími systémy zdravotnictví. ■