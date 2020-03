Berenika Kohoutová s rodinkou v lese a bez roušky? Herečka musela vysvětlovat, proč není v karanténě

Berenika Kohoutová Foto: Instagram B. Kohoutové

„Ano procházky zakázané nejsou, ale když se každý rozhodne, že je v pohodě jít někde v Praze do lesa, bude ten les plný lidí a bohužel to ničemu nepomůže. Takže za mě stále nejlépe uděláme, když budeme doma, pokud nám to situace dovolí. Je to náročné, ale zdraví máme všichni jen jedno,“ vzkázala jí jedna z dam.

Berenika Kohoutová v době, kdy ještě byla těhotná.

Super.cz

„Naprosto s vámi souhlasím mám tři děti a taky sedíme doma i kluci a nikam nechodíme. Pak ovšem jsou jedinci, co na to kašlou a chodí si zvesela ven,“ přidala se další maminka. To ale Berenika nenechala bez odezvy.

„Myslím, že je v naší republice dost lesů na to, aby se tohle zvládlo, ale jasně, pokud bydlím v centru a nemám možnost vyjet někam do přírody autem, seriály to jistěj,“ napsala Berenika s tím, že rozhodně nepatří k lidem, kteří se shlukují ve skupinkách uprostřed parku.

„Jasně, tohle je samozřejmě blbý. A právě proto píšu v příspěvku, že se holt na chvíli musíme vzdát kamarádů. Ale myslím si, že opravdu vzít auto (pokud samozřejmě je) a vyjet si někam i kus za město do lesa, nemůže ublížit nikomu, naopak,“ obhajovala se herečka. ■