Ester Geislerová potěšila fotkou v plavkách: Narozeniny slavila otužováním v lomu

Ester Geislerová potěšila fotografií v plavkách. Foto: instagram E. Geislerové

Herečka Ester Geislerová na začátku března oslavila šestatřicáté narozeniny. A to dost bizarním způsobem. Oblékla plavky a šla se vykoupat do lomu. Zařadila se tak po bok dalších známých tváří, které se začaly otužovat .

Kvůli tomu ale fotografii v plavkách, která určitě potěšila její fanoušky, zpětně nepublikovala. Šlo spíše o zamyšlení. "Na narozeniny 5. 3. jsem si přála, abych se v roce 2020 naučila víc odpočívat a sen se mi splnil... Trochu...," napsala Ester v návaznosti na nařízení vlády omezit pohyb ve veřejných prostorách a připojila hashtag "stayhome".

Na jejím instagramovém profilu můžete najít i fotografii herečky v roušce. Ovšem s docela vtipným popiskem. "Jenom taková drobná rada jo. Jako kimchi a hned na to rouška, jako není to úplně ideální kombinace, spíš teda jako pro vás, ale roušky doporučuju, všem. A všude! Nejen v MHD, i do obchodů!" vyzvala.

Od středeční půlnoci je zakázalo chodit ven bez roušek, nařídila vláda. Snad to budou brát občané vážně. ■