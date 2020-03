Budou tak i moderovat zprávy? Hvězdy zpravodajství už se prezentují taky jedině v rouškách

Roušky nosí Perkausová, Doležalová a spol. Foto: Super.cz/Instagram K Doležalové, M. Misaře a E. Perausové

V rouškách se na sociálních sítích objevují známé tváře, na tiskové konference už je nasadili i politici. Další, kdo nevychází na veřejnost bez ochranných pomůcek, jsou moderátoři. Ti musí stále jezdit do televize vysílat a bez roušky či respirátoru nedají ani ránu.

„Včerejší pracovní nasazení, roušky přibývají,“ napsala na Instagramu těhotná Gabriela Lašková (30), která stále vysílá. Pozadu nejsou ani její kolegové ze zpravodajství na Primě. „Náš nový kamarád, je třeba táhnout za jeden provaz,“ napsala ke své fotografii Eva Perkausová (25).

„Nechci, abyste byli nemocní, záleží mi na zdraví mých blízkých, nechci nikoho ohrožovat, zapojuji se do solidarity nás všech,“ svěřila se moderátorka Klára Doležalová (46). Její kolega Karel Voříšek (56) zatím roušku nemá, a tak to řeší šálou. „Roušky nejsou, ale to nás nezastaví, nás nedostanou, nosit roušku je prima,“ vyfotil se Karel Voříšek s spolu s ním i kolegové. Uvidíme, zda tak předstoupí i před televizní kameru. ■