Dorka se po 7 letech vrací do Ordinace. Lucie Černíková se mezitím stihla vdát a porodit dvě děti

Lucie Pavlíková, za svobodna Černíková, se vrací do Ordinace. Video: Nova TV

Herečka Lucie Pavlíková, za svobodna Černíková, se po sedmi letech vrací do seriálu Ordinace v růžové zahradě. Diváci si ji oblíbili jako barmanku Dorku. „Smály jsme se v maskérně s Ivankou Jirešovou, že to vypadá, jako bych tady byla předevčírem. Jako by se skoro nic nestalo,“ říká k návratu.