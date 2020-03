Nikol Štíbrová cvičí v karanténě. Video: Instagram N. Štíbrové

Ve vtipném videu popisuje, jak si vyrobit běžecký pás. Stačí nalít pod sebe jar a opřít se o kuchyňskou linku. Svou vychytávkou pobavila i Dagmar Havlovou, Aňu Geislerovou a další celebrity.

„Ahoj děvčátka, asi jste si všimla, že nám zavřeli gym, což pro nás samozřejmě není nic příjemného, já nevím, jestli si pan Babiš uvědomuje, jakou to dá práci ten rok to takhle udržovat, co rok 33 let! Ale nebojte se, já vás v tom nenechám, budeme cvičit spolu doma v karanténě, budeme se udržovat ve formě,“ vtipkovala Nikol a hned předvedla, jak na to.

„Začneme klasicky cardiem, vytvoříme si tady dneska takový domácí běhací pás, protože jsem zjistila, že když běháte pořád dokola v tom obýváku, tak se vám z toho motá palice. Jediný, co potřebujete, je jar,“ dodala Štíbrová a všem názorně ukázala první tréninkovou lekci.

„Zpočátku je asi lepší začít klasicky chůzí, já nevím, těch deset minut si udržovat tepovou frekvenci, trošku se zahřát, a pak už můžete přidat, jak jste zvyklí. 20 minutek, 30 minutek, co vám ta fyzička dovolí, přeci jen jsme nebyly cvičit. Nezapomeňte udržovat pitný režim, to ale asi víte. Já se zase přihlásím a žádný sladkosti, prasata,“ rozesmála všechny Štíbrová. ■