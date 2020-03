Jennifer Lopez (50) předvedla vražedně krásné nohy: Tohle vzkázala ženám, které chtějí vypadat v jejím věku jako ona

Jennifer Lopez Profimedia.cz

„Jsem doma, doufám, že jste všichni v pořádku. Mám pro vás něco, čím vám snad zlepším náladu,“ oznámila na sociálních sítích, kde se také pochlubila sexy promo snímky. Na nich odhalila především své dokonale vypracované nohy.

Pro magazín Elle se rozpovídala o kariéře, ale také o tom, že ženy mohou být úspěšné v každém věku. „Když mi bylo dvacet, nevím, co jsem si přesně myslela o padesátnicích, ale určitě jsem si myslela, že v tom věku už budu kariérně mrtvá,“ přiznala, ale jak se nyní potvrzuje, opak je pravdou.

Dnes už si nemyslí, že jsou ženy v jejím věku vyřízené. „Nemám takovou zkušenost. Vlastně je to spíš naopak. Mám teď zkušenosti, které mi, pokud je využiji rozumně, poslouží jenom ku prospěchu.“

A co by Jennifer vzkázala ženám, které doufají, že budou vypadat v jejím věku stejně? „Pokud budete tvrdě makat, budete lepší jak po fyzické, tak mentální a emocionální stránce. Neptejte se, jestli budete nějak vypadat, ale ptejte se samy sebe, co chcete dělat, čeho chcete docílit. Protože prakticky můžete dosáhnout čehokoliv, a to je něco, co jsem ve dvaceti rozhodně nevěděla.“ ■