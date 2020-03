Tělo má stejně dokonalé jako na začátku kariéry: Takhle ho Gisele Bündchen (39) předvedla v bikinách na pláži

Gisele Bündchen má tělo jako proutek. Foto: super.cz/profimedia

Ne nadarmo úřadovala Gisele Bündchen (39) 15 let jako nejlépe placená modelka světa. V roce 2017 ji z pomyslného trůnu sice sesadila Kendall Jenner, ale i tak se Gisele stále drží v top desítce. A to už by s klidem mohla odejít do modelkovského důchodu.