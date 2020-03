Něco pěkného v době koronaviru: Miss Kasanová ukázala zadek v průhledných krajkových kalhotkách

Kateřina Kasanová Foto: archiv K. Kasanové

Když se loni rozešli s Benem Cristovaem (32), někteří lidé si mysleli, že je to její pracovní konec. Kasanová však všem ukázala, jak moc se pletli.

Po rozchodu se zpěvákem Kateřině nevyšel vztah ani s fotbalistou

"Než začala opatření kvůli koronaviru, měla jsem tolik práce, že jsem nevěděla, kam dřív skočit. Jsem za to moc vděčná, neberu to jako samozřejmost," řekla Super.cz Kasanová.

Kvůli práci se přestěhovala z rodných Semil do Prahy. "Domů se pořád vracím ráda. Ale neumím si představit, že bych do Prahy jen dojížděla," vysvětluje.

Kateřina Kasanova

Kromě modelingu by ráda zkusila herectví. "Začít třeba nějakou malou rolí, to by bylo fajn. A kdo ví, co by z toho bylo,“ směje se. Modeling je pro ni ale stále prioritou. "Tuhle práci miluju. Ráda se totiž setkávám s lidmi, poznávám nové země i kultury,“ dodala Kasanová, která Českou republiku v roce 2018 reprezentovala na prestižní Miss World. ■