Tereza Šefrnová je podruhé těhotná.

"Moje těhotenství tedy už využili v seriálu Modrý kód, který jsem točila a hrála tam zdravotní sestřičku. Nicméně víc prozradit nemůžu, protože tyhle díly půjdou až na podzim. Natáčí se hodně s předstihem,"svěřila nám Tereza, kterou si můžete pamatovat i jako moderátorku reality show Balírna nebo Odhalení.

Tereza je v 6. měsíci, zatím přibrala 7 kilo. "Zdálo se mi to málo, protože když jsem byla těhotná poprvé, tak jsem už v tu dobu měla 15 kilo nahoře a celkem jsem přibrala 28 kilo. Ale doktoři říkají, že je správné tolik nepřibírat. Taky to tehdy byla samá voda a během šestinedělí to bylo pryč," vysvětlovala maminka malé Emmy, které se sourozenec možná narodí v červenci přesně ke druhým narozeninám.

"Aspoň mám takhle termín. Nicméně, jestli druhé dítě bude holka, nebo kluk, ještě nevím. Snad se to dozvíme na dalším ultrazvuku, který nás v Motole čeká, jestli se správně natočí," krčila rameny.

Tereza nám mimo jiné svěřila, že má starost o svoji maminku a sestru, které odjely do Brazílie na dovolenou a nemohou se dostat zpátky. "Babi mi každý den brečí, že je zpátky nepustí. Snažím se je uklidňovat, ať si užijí delší dovolenou. Ať se válejí na pláži a případně jim pošlu peníze, kdyby jim nestačily," vypravěla.

"Snažily se dostat do posledního letadla, které odlétalo do Lisabonu. Lidi se tam rvali o místa, byl to prý masakr. V rámci Brazílie přeletí aspoň do Ria, kde snad bude větší šance dostat se do Evropy. A snad bude i ten vládní speciál pro Jižní Ameriku," dodala herečka. ■