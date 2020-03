Návrhářka Beata Rajská to stihla v hodině dvanácté: Z Indie se jí podařilo odletět

Beata Rajská Michaela Feuereislová

Módní návrhářka Beata Rajská (57) patřila ke známým tvářím, které řešily, zda a jak se dostanou ze zahraničí domů. Návrhářka před tím, než bylo uvaleno cestovní embargo pro české občany, odletěla do indické Bombaje na fashion week .

Beata Rajská

Super.cz

"Čekám na info od pana velvyslance. Letím s Emirates, tak se snad domů dostaneme," psala nám o víkendu. "Nakonec poletíme v noci na pondělí," informovala později. V pondělí nakonec také publikovala fotografii, jak na letišti čeká na kufry. "Pro všechny, co se o nás báli: Jsem zpět," napsala k fotce.

"Mám jet lag, ale jsem doma. No, úplně doma to bude až za pár dní. Ale s tím jsem počítala už při přípravě cesty. Děkuji vám všem, kteří jste mě podporovali a psali krásné vzkazy. Těm, kteří psali jiné, to vytýkat nemůžu," připustila, že jí někteří lidé vyčítali, že se v tak složité době vůbec na cestu vydala. Nyní už se svými švadlenkami věnuje výrobě roušek. ■