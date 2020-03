Martin Šafařík žije v Uničově, který je kvůli koronaviru v karanténě.

"O uzavření města jsem se dozvěděl ráno, kdy jsme očekávali rodinnou návštěvu, která mi volala, že jí policisté zakázali vstup do města. Okamžitě jsem zapnul televizi a zjistil, že je ve městě snad 12 nakažených lidí. Když jsem vykouknul z okna, ulice zely prázdnotou a všude samí policisté a těžkooděnci v rouškách. Připadal jsem si jak v americkém katastrofickém filmu," vylíčil Martin.

"Jako první jsem se začal strachovat o svoji babičku, která žije sama a je v tom nejohroženějším věku. Vlastně jsem ani nevěděl, jestli jí mám jít nakoupit nebo nějak pomoct. Říká se, že nejohroženější skupinou jsou právě senioři, a tak jsem napřed vše zjišťoval po telefonu, abych se vyhnul jakémukoliv fyzickému kontaktu. Přece jen se při své profesi zpěváka setkávám s velkým množstvím lidí a uznávám, že zrušení veřejných akcí byl dobrý krok, i když se mě to jako umělce také finančně dotkne," dodal.

"Život v Uničově jako by se zastavil, lidé jsou vystrašení, ale fungujeme a pomáháme si jako jedna velká rodina třeba na sociálních sítích, je to jediný kontakt, když to chce člověk brát zodpovědně a když už se nemůžeme scházet osobně. Hodně nás ta situace sbližuje, lidé jsou milí a laskaví, dokážeme si víc pomáhat, diskutovat o problému, víc si naslouchat. My Češi jsme specifický a komplikovaný národ, krizové situace nás sbližují. Vlastně mi to trochu připomíná tu lidskou soudržnost při povodních. To držel národ při sobě. Teprve v těchto situacích si dokážou lidi víc vážit skutečných hodnot," podotkl uničovský rodák.

A jak to vypadá s jeho muzikou? "Měli jsme mít o víkendu zkoušku s klukama z kapely, ale chováme se zodpovědně a zkoušku jsme přeložili. Nechceme se případně nakazit navzájem. Jednu výhodu tato karanténa ale má. Mám teď dost času, abych mohl skládat nové písně. A protože mě karanténa už nudí, připojím s k řadě umělců a v neděli 22. března od 19:00 hodin uspořádám pro své fanoušky živý přenos krátkého akustického koncertu," vysvětlil Šafařík.