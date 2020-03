Markéta Hrubešová Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Herečka Markéta Hrubešová (48) patří k dámám, které jako by zastavily čas. Mladistvá vizáž Markétu zdobí i dva roky před dovršením padesátky.

Dnešní oslavenkyně by tak klidně mohla slavit i 40. narozeniny a nikdo by se nad tím vůbec nepozastavil. Hrubešovou režiséři často obsazovali do rolí hrdinek, jimž scénář připisoval odvážnou milostnou scénu.

Diváci se jejím tělem jen v rouše Evině mohli pokochat ne v jednom, ale hned v několika snímcích, ve kterých mladá Markéta odhodila stud.

Markéta Hrubešová často hraje svůdnice. Takto v jednom seriálu sváděla Jiřího Bartošku.

Archiv České televize

A klidně by se nahá před kameru mohla postavit i dnes. Ostatně v minulosti neváhala pózovat na svůdných, ale zároveň vkusných sexy fotkách. Nedávno muži vrněli blahem na Plesu v Rudolfinu, kde hypnotizovala pohledy hostů v šatech s vyzývavým dekoltem. Pánové ale mají smůlu.

Hrubešová žije se sympatickým pivovarníkem Petrem už téměř šest let. V minulosti byla vdaná za fotografa Davida Krause, s nímž má dceru Christel (14). Jak to Markétě Hrubešové pořád sekne, si připomeňte v galerii. ■