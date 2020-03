Natálie Kotková se snaží dostat z Dominikánské republiky domů! Zkouší to přes Kanadu, ale…

Natálie Kotková Foto: instagram N.Kotkové

"Odletím, či neodletím domů? Kdo ví, uzavřel se ostrov, a tak jsem dnes zažila takovou emoční horskou dráhu. Ať už z toho, že se domů nedostanu, nebo složitě, nebo že mě ceny letenek skoro zruinují. Uvidíme. Mám zabookováno, potřebuju se odsud dostat do Kanady a pak nějak k nám do Evropy," prozradila Kotková.

Natálie Kotková

Super.cz

"Dneska odtud naši lidi úspěšně odletěli, nás to čeká zítra těmi přebookovanými lety, tak držte prosím palce. Ambasáda dává do kupy let, který by všechny Čechy z Dominikány dostal pryč. Ale neví se, jestli to bude v neděli, za dva týdny, za dva měsíce... A to tady v té zemi riskovat nechci," dodala Kotková. Snad se jí z Kanady domů dostat podaří. ■