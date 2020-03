Idris Elba Profimedia.cz

Testovat se Elba, známý z filmů RocknRolla, Thor, Avengers: Age of Ultron, Star Trek: Do neznáma, Velká hra nebo Avengers: Infinity War, nechal poté, co přišel do kontaktu s člověkem, u kterého se později koronavirus potvrdil. „Podívejte, tohle je vážné. Teď je čas začít myslet na sociální distanci a mytí rukou. Venku jsou lidé bez symptomů, kteří to mohou lehce roznášet,“ nabádal fanoušky.

Zprávu o pozitivním testu na koronavirus o víkendu zveřejnila také herečka Olga Kurylenko, už minulý týden se nemoc potvrdila u herce Toma Hankse a jeho ženy Rity. ■