Karolína si užívala na Tenerife v době, kdy Evropu zasáhla vážná krize. Foto: archiv K. Mališové

Držitelka titulu Česká Miss Earth pro rok 2015 se sice po návratu z ostrova Tenerife s rodinou zavřela do dobrovolného domácího vězení, někteří její sousedé ve vesničce Otice u Opavy ale tvrdí, že s příbuznými karanténu porušuje.

„Při takové situaci, která se u nás a ve světě děje, tak jsou tady lidé, kteří si vymýšlí, že se pohybujeme po vesnici a ohrožujeme lidi. Chci vás ujistit, že nikdo z nás nepřekročil práh našeho domu,“ divila se pomluvám svých sousedů prostřednictvím svého profilu na Instagramu modelka.

Karolína tvrdí, že s rodinou nevystrčili nos ze svého pozemku, a dokonce nechodí ani ven venčit psa.

„Od té doby, co jsme vjeli autem k nám domů a zavřeli jsme vrata, tak nikdo nikam nevylezl. Všichni čtyři sedíme doma, pijeme víno a jedině venčíme psa na zahradě,“ hájila se Mališová.

Blond krásku obvinění z porušení karantény osobně mrzí. „V tak těžkých situacích se pozná charakter. Mrzí mě, že se to stalo na naší malé vesnici, kde se všichni známe a zdravíme se. Mě osobně by ani nenapadlo šířit tak nesmyslnou informaci. Přijde mi to strašné,“ kroutila hlavou modelka, která byla zjevně naměkko. ■