Po Perkausové je bez práce také Monika Leová! Zprávy na Primě moderovat nebude

Monika Leová Super.cz

"CNN jde o to, aby byl člověk znalý, byl žurnalista, znalý všech témat. Pokud je někdo soudný jako já, ví, že k takové pozici je potřeba se dopracovat," řekla Super.cz Monika. "Bude to neskutečná nálož. Všichni se na to moc těšíme. Ale bude to obrovská výzva, musí tam být ti správní lidé," dodala moderátorka.

Ráda by se na pozici moderátorky jednou vrátila. "Jsem připravená na to, že se budu maximálně učit a třeba tam jednou i budu," uzavřela Monika, která je často vyhledávaná na moderování plesů či firemních večírků. O to rozhodně nepřijde. ■