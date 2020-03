Nechce nic riskovat: Veronika Arichteva kvůli koronaviru zrušila natáčení Slunečné

Veronika Arichteva zrušila kvůli koronaviru natáčení seriálu Slunečná. Michaela Feuereislová

"Chci vám sem napsat o něčem, co jsem včera celý den řešila a dneska se stalo. Sdílela jsem s váma prosbu o to být doma. A já doma jsem! Dneska jsem měla celý den točit Slunečnou. Víme, že všichni se na place snaží o dodržování “bezpečí” (neustálé dezinfekce studia i rukou, měření teplot, lékař, zmenšení štábu...) a je to dobře. Ale já se rozhodla, že točit prostě nepůjdu," svěřila na Instagramu herečka.

Veronika Arichteva

Super.cz

"Nepřijde mi to natolik důležitý v těchhle dnech. I když si práce vážím. Zodpovědný je prostě být doma, pokud můžete! Děkuju Simoně, naší hlavní producentce, že mě pochopila a nenutila. Vím, že jsem všem způsobila velké komplikace, a omlouvám se ještě jednou. Ale jsem ráda, že jsem to udělala. Nakonec jsme to vyřešili tak, že od šesti od rána se mnou točí přes facetime! Buďme co nejvíc doma! A nosme roušky! Až dotočím, zkusím nám taky ňáký spíchnout," dodala.

Televize později natáčení do 24. března sama stopla. ■