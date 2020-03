Do boje proti koronaviru se vložili i návrháři. Místo příprav na týden módy se pustili do šití roušek

V lékárnách se nedají sehnat, a tak roušky pomáhá vyrábět módní svět. Foto: archiv L. Lindnera, K. Otevřelové, P. Balvínové, M. Bárty, K. Geislerové

Některým designérům se snížil odbyt, a tak využili časových možností a technické vybavenosti a pustili se do výroby roušek. Řada z módních tvůrců řeší logistiku, aby k předávání roušek mohlo docházet mimo jejich dílny a pomůcky se dostaly k těm nejpotřebnějším.

„Celá akce vznikla na základě zrušení zakázek v mé dílně jako reakce na danou situaci u nás i ve světě. Neumím sedět a koukat, mám dvě ruce, a proto se rád přidám k dílu a pomohu, kde je potřeba,“ říká Miroslav Bárta, který se jako jeden z mnoha návrhářů rozhodl zdarma vyrábět roušky. „Dělám, co můžu, a snažím se roušky směřovat do porodnic, soukromých institucí, domovů seniorů a nezapomínám ani na lidi, co si o ně přímo píší. Akce se rozjela, a jelikož jsem musel zavřít dílnu v Praze, odjel jsem k rodičům a zapojil do práce celou rodinu,“ dodává s úsměvem Bárta.

Už o víkendu se pustila do šití roušek také dvorní návrhářka Simony Krainové (47) Kateřina Geislerová, která se prostřednictvím svého profilu na sociální síti Instagram podělila o to, jak si roušky ušít doma. „Po několika hodinách jsem měla víc než tisíc pět set poptávek. Šili ve dne v noci a dnes poptávám i jiné dílny, ať pomohou s výrobou a materiálem, který mohou poskytnout," říká podnikavá Kateřina.

Designérka Karolína Otevřelová při šití roušek zase zavařila vlastní šicí stroj, a tak musela odjet ke své mamince, která jí v šití pomáhá.

Módní návrhářka Petra Balvínová šije také jako o život. "Než bude normální koupit v obchodech roušky a respirátory, tak u mě je možné zdarma roušku objednat a u nás mezi dveřmi vyzvednout. Šijeme dokud nám nedojde materiál a síly. Našíváme roušky, které více chrání, když přidáte složený papírový kapesník. Rouška se dá prát. Zkoušela jsem šít klasickou látkovou roušku, ale zdá se mi funkční tato - kdy je mezi dvěma textiliemi tři milimetry molitanu. Přejme si, až je tato pandemie co nejdříve za námi," napsala k fotografii s rouškou Petra.

Návrhář Lukáš Lindner byl překvapený, kolik lidí nabídlo pomoc. „Ozvala se mi spousta lidí, kteří by chtěli pomoct. Někteří nabídli, že zaplatí nákup bavlny na roušky. Jsem pozitivně překvapený, jak jsme skvělý národ. Asi nevyprodukujeme tisíce roušek, ale pokusíme se o maximum,“ popsal svou motivaci Lindner.

I na Slovensku se snaží být aktivní. Návrhář Lukáš Kimlička prostřednictvím Instagramu zveřejnil střihy na roušky a tabulku materiálů, ze kterých je ideální je šít. „Nejvíc mě mrzí, že se začaly objevovat zprávy typu ’zas je celý Instagram zaspamovaný rouškami’. Pokud má mít nějaký spam význam a smysl, tak je to tento,“ vyjádřil svůj postoj Kimlička. ■