Petra chce, aby si od ní náhradní manžel držel odstup.

To platí i v případě Davida (40), který do pořadu přihlásil svou rodinu ve složení: manželka Věra (35), dcera Karolína (13) a synové Tonda (11), David (7) a Ondra (16 měsíců). David živil celou rodinu, ale po mrtvici je bohužel v invalidním důchodu a jeho partnerka Věra kvůli početné rodině nikdy nepracovala. Rodina se potýká s finančními problémy, a to je hlavní důvod, proč se do pořadu přihlásili. Jejich vztah ale není růžový.

Na druhé straně je maminka Petra (32) s manželem Petrem (41) a dcerou Míšou (4). Partneři se sice znají už odmalička, ale jejich vztah až nyní prochází velkou krizí, a tak čekají, jestli Výměna přinese rozuzlení.

Jakmile se Petra dostane do své náhradní rodinky, začne být mezi ní a Davidem dusno. Dokonce dojde na ostrou slovní přestřelku, které dominují vulgarismy z úst obou náhradních partnerů.

„Řekla jsem mu: Tondo, až dovečeříš, pojď mi pomoct s prádlem, já nevím, co je čí. Šel a řekl mi: Jdi do pr*ele," svěřila se Petra na kameru. „Vyhrožovala, že bude mlátit moje děti,“ oponuje David.

„Řekl jsi mi, že jsem zralá na přesdr*ku, že přes ni dostanu a že mám být řezaná. Asi jako ta tvoje frajerka. Co si to dovoluješ? Jsem snad já tvoje Věruška?“ ztrácí nervy při konfrontaci náhradní maminka a dává Davidovi jasný příkaz: „Nebudeš narušovat můj osobní prostor, to je půl metru.“

Podívejte se na hádku v ukázce. ■