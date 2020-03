Zatímco média cílí na prázdné regály s konzervami a rýží, Čína potichu vykupuje zásoby českého sušeného ovoce a zeleniny. Vitamíny z nich Vás totiž ochrání před nákazou. Koronavirus pochází z nekvalitních surovin, proto teď Čína ve velkém vykupuje kvalitní sušené české ovoce a zeleninu. Zájem je obrovský a zboží je již teď nedostatek, vykupovány jsou produkty vypěstovány v Česku! Využijte jednu z posledních příležitostí pro nákup a zajistěte si kvalitní přísun vitamínů pro posílení Vaší imunity. Připravte se na nejhorší a připravte se kvalitně.

Co konkrétně pomáhá?

1) Sušená červená řepa

Červená řepa zvyšuje imunitu a funguje proti nachlazení nebo chřipce. Obsahuje vitamíny B a C, provitamín karoten, vápník, hořčík, draslík, sodík, křemík, železo, selen, a také zinek, který je pro ochranu před viry klíčový.

2) Zázvor

Zpravidla jej konzumujeme jako čaj. Po zalití horkou vodou však zázvor ztrácí většinu tělu prospěšných látek. Díky lyofilizaci naopak neztratí žádnou z těchto látek a navíc zázvoru necháme jeho přírodní chuť. Náš zázvor má nejvyšší potenci, jedná se o nejsilnější zázvor na trhu.

3) Jahody, maliny, jablka, švestky…

Nejprospěšnější jsou pro náš organismus lokální plodiny. Naše těla jsou na ně po generace zvyklá a dokáží z nich nejefektivněji získat pro nás užitečné látky. Ovoce nesmí být sířené ani doslazované, to je pro naše lyofilizované produkty samozřejmostí. Křehké a křupavé plody někteří lidé dokonce preferují před čerstvou variantou.

4) Zdravé müsli, granola a kaše

Obiloviny jsou jedním ze základních stavebních kamenů našeho jídelníčku. Většina producentů však do svých produktů pro jejich nízkou cenu přidává pšeničnou mouku a cukr, což jsou tiší zabijáci naší doby. Takové jídlo nejen, že tělu nijak neprospívá, naopak mu škodí a jeho konzumace dokonce mnohdy vede ke snížení imunity. Naše zdravé snídaně jsou čistě přírodní a neobsahují žádné množství rafinovaného cukru, bílé mouky nebo éček. Snížení imunity je to poslední, co pro své tělo při virové epidemii chcete.

5) Křupavá zmrzlina SpaceX cream

Nezapomínejte na doplňování probiotik! Jsou kriticky důležité pro Váš zažívací trakt a imunitu. Probiotika naleznete například v jogurtu, ten má však krátkou trvanlivost a špatně se uchovává. Řešením je SpaceX cream – zdravá a přírodní mrazem sušená křupavá zmrzlina z jogurtu, tvarohu a ovoce s dlouhou trvanlivostí. SpaceX cream navíc není pouze zdrojem důležitých probiotik a drahocenných vitamínů, ale i zdravou pochoutkou.

