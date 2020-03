Nestydatá britská hvězdička znovu vytasila své zvětšené melouny v kratičkém topu

Lauren Goodger Profimedia.cz

Hvězdička z reality show The Only Way Is Essex vyrazila na večírek v topu, který nikomu nedovolil dívat se jinam než do jejího objemného výstřihu. Její zvětšené poprsí se dralo ven už při vystupování z auta, a to dlouho předtím, než sama Lauren vystoupila.

Britská déčková celebrita na sebe ráda poutá pozornost a nedávno se svěřila, jak zhubla 3 kila za jeden týden. „7 liber za 7 dní. Celých 7 dní jsem nejedla maso a snažím se u toho zůstat, minule jsem to vydržela tři měsíce,“ radila svým fanouškům na Instagramu Goodger. ■