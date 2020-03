Ministr vnitra Hamáček dělá osvětu přes Mareše: Moderátor prosí lidi, aby nosili roušky!

Leoš Mareš prosí lidi, aby nosili roušky. Video: Instagram L. Mareše

K osvětě o nošení ochranných pomůcek poprosil jednoho z nejvlivnějších influencerů u nás, a to Leoše Mareše (43). „Dobrý den přátelé, jsem doma, nevysíláme ranní show. Musím říct, že mě překvapila jedna věc,“ řekl v krátkém videu moderátor na Instagramu.

„Právě mi volal ministr vnitra pan Hamáček a poprosil mě, abych vám řekl to o těch rouškách. Myslím, že se o tom bavíme pořád, o rouškách. Musím říct, že zněl hrozně lidsky a hrozně příjemně a měl jedinou prosbu: než přivezou všechny ty roušky a respirátory, aby lidé vyráželi ven s čímkoli kolem pusy. Ať si dají šátek, nebo šálu, cokoliv. A když roušku máte, tak si ji vezměte,“ řekl Mareš a poprosil všechny své sledující, kteří musí vyrazit do ulic, aby tak učinili.

„Hrozně mě o to poprosil a já si myslím, že je to pravda, tak vám to říkám. Vím, že to víte, ale prostě vám to říkám,“ dodal moderátor.

Roušek a respirátorů je v Česku nyní nedostatek. Nemají je nejen lidé, nedostatkem trpí také nemocnice a lékaři. Již o víkendu tak řada lidí vsadila na zlaté české ručičky a začala si šít roušky doma. Teď je však důležité, aby všichni, co musí i přes karanténu opustit své bydliště, s ochrannou pomůckou do ulic vyrazili. ■