Snídaně s Novou v úzkých: Druhá moderátorská dvojice musela kvůli koronaviru z obrazovky

Tohle není jediná dvojice, která nesmí kvůli koronaviru před kamery. Foto: archiv TV Nova

Již jsme vás informovali, že Nikola Čechová alias Shopaholic Nicol musela nastoupit do domácí karantény, neboť byla jednou z devadesáti lidí, které vezl řidič nakažený koronavirem . Moderátorka a úspěšná influencerka se tak logicky nemůže účastnit natáčení Snídaně s Novou se svým kolegou Milanem Peroutkou (29).

Nikola a Milan nejsou jedinou dvojicí, která nesmí na obrazovky. V domácí izolaci jsou také manželé Míra (36) a Zorka (29) Hejdovi, kteří se vrátili z lyžování v Rakousku. „Jsme doma a považujeme to za to nejlepší, co můžeme pro sebe i pro okolí udělat,“ svěřila Super.cz Zorka.

„Od 9.3. je Nikol Čechová dle nařízení Hygienické stanice hlavního města v karanténě, a to po dobu čtrnácti dnů,“ upřesnil PR koordinátor Novy Vojtěch Boháček. „V karanténě je i další dvojice Snídaně s Novou a tou je Míra Hejda s manželkou Zorkou, kteří se vrátili z Rakouska. Ti budou po dobu čtrnácti dnů v karanténě,“ dodal Boháček.

Podle našich informací by se měli Milan a Nikol vrátit do vysílání už příští týden 23. března. Hejdovi zatím nemají přesně stanovené datum.

V akci prozatím zůstává poslední moderující dvojice Gabriela Partyšová (41) s Pavlem Svobodou, kteří nyní vysílají nonstop. ■