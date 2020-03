Tady mají konečně opravdové soukromí: Monika Leová s manželem nám ukázali svůj krásný byt

Sympatická moderátorka si užívá první bydlení jen ve dvou. Super.cz

„Při škole jsem bydlela na koleji, Martin bydlel naproti mně v podnájmu. Po škole jsem se přistěhovala k němu, ale byli tam další spolubydlící. Fungovalo to, bylo to skvělý, měli jsme tam zahradu, levný nájem. No ale pak jsme se vzali a řekli si, že bychom se po roce mohli sestěhovat a bydlet společně,“ prozradila nám ve své ložnici kráska z Primy.

Byt, který mají v podnájmu, si zařizovali kompletně od základů. „Vůbec nic jsme si z předchozího bydlení nevzali, jen vzpomínky a fotky. Ani v tom bývalém bytě jsme nic neměli. Všechno tam už bylo a nechtěli jsme do ničeho investovat, říkali jsme si, že je to přechodná fáze,“ vysvětluje moderátorka.

Ani tento krásný a světlý byt ale není jejich cílovou stanicí. Manželé by rádi v budoucnu koupili vlastní bydlení a už po něm dva roky pátrají. „Hlavně aby tam byla nějaká terasa, balkonek, předzahrádka. Koukáme především po bytech v okolí Prahy, nechce se nám hledat něco za Prahou, kvůli dojíždění do práce. Uvidíme, třeba se něco změní, až budeme mít rodinu, třeba budu víc preferovat tu zahradu, a ne bydlení v centru,“ připouští Monika.

V bytě Moniky Leové jistě na první pohled každého zaujme množství fotek a obrazů, kterými jsou ozdobené nejen zdi, ale i police, lednice nebo noční stolky. Exotická kráska a její manžel, který se živí jako obchodní manažer, přiznávají, že jsou pro ně snímky ze svatby, dovolených a s přáteli velmi důležité. „Vrací nás to do vzpomínek. Myslím, že to tady fotkami ještě dozdobíme. Martin si konečně pořídil pořádnou vrtačku, takže to nebude problém,“ usmívá se Monika a manžel ji hned se smíchem doplňuje: „Sousedi mají radost.“ ■