Jitka Molavcová Profimedia.cz

Pamětníci si jistě vybaví její první krůčky ve světě šoubyznysu, kdy vystupovala jako křehká dívenka s něžným sopránem a kytarou, a rádio hrálo její songy Hej, Tóny nebo Dám ti růži. Ovšem v povědomí většiny lidí je zařazena do komediální škatulky coby Žofie Melicharová, která stále a věrně miluje pana Jonáše, a s láskou mu dělá knedlíky s vajíčkem. „Slečna Melicharová je ženský klaun. Jiří Suchý v osmdesátých letech minulého století tu postavu vymyslel a já jí vdechla duši,“ řekla Molavcová v jednom rozhlasovém rozhovoru.

Osudové rozhodnutí

Osud Jitky Molavcové se mohl ubírat zcela jiným směrem - vystudovala totiž střední průmyslovou školu grafickou a původně to vypadalo, že se bude živit jako technická a výtvarná redaktorka. Odmaturovala dokonce s vyznamenáním. V roce 1970 se ale zúčastnila celostátní pěvecké soutěže Talent a zaslouženě zvítězila. V květnu téhož roku se zúčastnila konkurzu do divadla Semafor a uspěla, čímž se její profesní život obrátil o 180 stupňů. „Kdyby se nestalo, co se stalo, asi bych vystudovala vysokou školu grafickou někde v zahraničí – v Německu nebo ve Švédsku,“ zmínila Molavcová, která se zpočátku stala jednou ze semaforských „girls“ a zpívala zejména francouzské šansony.

Věčná Melicharová

Postava Žofie Melicharové se zrodila ve hře Jonáš, dejme tomu v úterý, která měla premiéru 5. března 1985. Výstupy stárnoucího kabaretiéra pana Jonáše (Jiří Suchý) a jeho nepříliš vzdělané, leč věrné hospodyně patří k tomu nejlepšímu, co na prknech Semaforu vzniklo. Obě postavy se objevily také na filmovém plátně v komediích Jonáš a Melicharová (1986) a Jonáš II. aneb Jak je důležité míti Melicharovou (1988).

Trable se saxofonem

Kvůli této postavě se Molavcová dokonce naučila hrát na saxofon. Základní lekce jí dal semaforský kolega Eugen Jegorov (†55), který jí pak doporučil, ať pro jistotu trénuje někde v přírodě. Poslechla ho a cvičila dokonce i v kurníku, což jedné slepici vadilo tak, že přestala snášet vajíčka. Když to pak zkoušela ve svém pražském bytě, jeden soused jí řekl: „Jé, ty tady taky bydlíš? Tak to tě lituju, nějaký blbec tady pořád hraje na saxofon…“ Saxofon nakonec zvládla a kromě toho umí hrát i na klavír, flétnu, lyru, bendžo a ukulele.

Vedle Semaforu zářila Molavcová i na prknech Hudebního divadla v Karlíně. Za své ztvárnění Dolly Leviové v české verzi slavného muzikálu Hello, Dolly! získala dokonce Cenu Thálie.

Jak to má se Suchým

Občas se objevovaly spekulace, že se svým věrným parťákem Suchým tvoří pár. Nebyla to pravda. Oba umělce pojí pouze přátelství a letitá spolupráce. Ostatně, Molavcová se záhy po nástupu do Semaforu zakoukala do scenáristy Jana Petráně (79), za kterého se pak i provdala. Děti spolu neměli, protože Petráň měl syna z předchozího manželství a o dalšího potomka už nestál. Molavcová po jeho boku prožila třicet let, ale vztah postupně vyšuměl do ztracena. Hereččiným dalším partnerem byl poté recitátor Alfréd Strejček (78). Dnes prý žije sama a nehodlá na tom nic měnit. ■