Penny z Teorie velkého třesku se raduje: Po dvou letech manželství budou s mužem konečně žít pod jednou střechou

Kaley Cuoco se přestěhovala s manželem Karlem Cookem. Profimedia.cz

Kaley Cuoco (34) se konečně sestěhovala s manželem Karlem Cookem (29). Svoji jsou sice už dva roky, ale doposud žili odděleně. V neděli se herečka na Instagramu pochlubila jejich prvním společným selfie v novém domově. V Instastories pak dokumentovala celý proces stěhování, od letu do LA až po prohlídku společného sídla v Hidden Hills.

Kaley začala s Karlem randit na sklonku roku 2016 a v červnu 2018 se vzali. Od té doby usilovně pracovali na vybudování společného domova, ale Kaley měla v poslední době plné ruce práce s novým seriálem The Flight Attendant, v němž hraje a zároveň ho sama produkuje. Projekt ji také držel v New Yorku, dál od manžela, který zůstával v Kalifornii.

Kvůli tomu, že žili separé, se také hojně spekulovalo o problémech ve vztahu. V loňském roce však herečka fanoušky ujistila, že jim manželství klape a v odděleném životě našli zalíbení. „Funguje to skvěle. Milujeme to, nevím, proč s tím lidé tolik nadělají,“ sdělila v pořadu The View. Snad bude herečka obdobně nakloněna i společnému soužití. ■