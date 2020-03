Orlando Bloom Profimedia.cz

V době, kdy byl svobodný, poslechl radu kamaráda a nařídil si celibát. „Když chceš pevný vztah, dopřej si celibát na několik měsíců, aby sis vše uvědomil,“ to byl recept, který si Orlando naordinoval.

„Odstraní to z vašeho života myšlenku, na to, koho asi tak potkáte na párty. Místo toho jsem si uvědomil, že můžu mít se ženami i přátelský vztah,“ svěřil Bloom, který si myslel, že v celibátu bude kratší dobu.

„Řekl jsem si, že ho budu držet tři měsíce, ale zalíbilo se mi, jaký vztah dokážu se ženami rozvíjet. Vím, že to zní bláznivě,“ dodal herec, který si po celou dobu šestiměsíčního sexuálního půstu zakázal i masturbaci. „Bylo to šílené a nemyslím si, že je to zdravé. A rozhodně si nemyslím, že je to vhodné. Tam dole by se to mělo hýbat.“

Ve chvíli, kdy potkal Katy na afterparty Zlatých glóbů v roce 2016, byl ovšem připravený na vážný vztah. Pár se zasnoubil na Valentýna v roce 2019 a nyní čekají první dítě. Herec má syna Flynna (9) z manželství s modelkou Mirandou Kerr, pro Perry to bude první potomek. Svatba je zatím odložena z důvodu pandemie koronaviru Covid-19. ■