Uzavřená posilovna pro něj není překážkou. Sledujte, jak Noid pumpuje své obří svaly doma na zahradě

Václav Noid Bárta se nenechá zastavit.

Česko vstoupilo do celkové karantény. Ještě předtím se v zemi zastavila činnost divadel, kin, ale i sportovních zařízení a posiloven. Václava Noida Bártu (39) to ale od sportování neodradí.

„Přátelé, nejlepším lékem je sport. Myslete na to a buďte silní,“ hlásal prostřednictvím svého profilu na sociální síti Instagram zpěvák.

Noid sice nemůže navštěvovat svou oblíbenou ’rambodílnu’, ale to neznamená, že by měl vyjít ze cviku. Profesionální prostředí vyměnil za zahradu s improvizovanou kladkou, kde pumpuje svaly pomocí závěsného zařízení TRX a archaických činek. „Venkovní cvičení je fakt pecka,“ komentoval rocker snímek, na kterém pózuje na své zahradě svlečený do půl těla. ■