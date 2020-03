10 českých hvězd zůstalo kvůli koronaviru v zahraničí: Jak se vrátí domů?

Tereza Kerndlová Foto: archiv T. Kerndlové

V zahraničí je momentálně mnoho Čechů včetně těch známých. Někteří se pokusí o návrat do České republiky, řada z nich chce ale na své dovolené zůstat. Cítí se tam bezpečněji. Každopádně po návratu všechny bude čekat čtrnáctidenní karanténa. S tím to ale mají nyní složitější.

Denisa Grossová je s přítelem Robinem na dovolené na Zanzibaru. Domů se má vrátit ve středu. "Letíme přes Amsterdam do Mnichova. Řešíme možnosti, jak se domů dostat co nejdříve a nejbezpečněji," řekla Super.cz Denisa.

Markéta Muzikářová cestuje s manželem po Kubě. Let domů mají naplánovaný přes Moskvu. "Prý zavřeli letiště, ale pro nás lety z Moskvy ještě letí. Letiště je uzavřené jen pro lety z rizikových zemí. My snad odletíme, doufám. Jestli ne, tak půjdeme na ambasádu," prozradila nám houslistka.

Marek Ztracený (35) je s rodinou na Mauriciu. Zatím se rozhodl v exotice zůstat. Na ostrově zatím není jediný případ koronaviru, a tak se zpěvák jistě cítí bezpečně.

Michal David (59) nebo Tereza Kerndlová (33) zůstávají ve Španělsku. Michal na ostrově Tenerife, Tereza v Marbelle. Oba vlastní ve Španělsku nemovitost.

V Asii je Veronika Kašáková (30) a Lucie Špaková. Modelka je s přítelem na Bali, bývalá reportérka Primy zase v Thajsku. Lucie si pobyt prodloužila, cítí se v Thajsku bezpečněji.

Návrhářka Beata Rajská je v Indii. Do Česka by se měla vrátit přes Dubaj během zítřejšího dne.

Blogerka Natálie Kotková (26) je v Dominikánské republice. Zatím netuší, jak se do České republiky vrátí.

Moderátor a herec Petr Vágner je na Floridě. Jak se vrátí domů, také netuší. "Řeším cestu zpátky do České republiky, sami víte, že ta situace se strašně rychle změnila, takže předpokládaný návrat je nebo byl 22. března. Tak to teď řeším s agenturou, pakliže to bude jenom možné,“ dodal Vágner. ■