Gabriela Peacock Michaela Feuereislová

Bývalá modelka, nyní hvězdná nutriční specialistka, která se stará o výživu i britské královské rodině a pod jejímž dohledem hubnul do svatebního obleku i princ Harry, nemůže přiletět do Česka. Gabriela Peacock měla tento týden dorazit do české metropole, aby představila své doplňky na podporu imunity.