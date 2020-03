Lela Ceterová Foto: archiv L. Ceterové

"Dnes jsem šla nakoupit mlíčko pro svoji Lilinku. Nebyla jiná možnost, protože jsem ho potřebovala ihned a nebyl nikdo, kdo by mi pomohl. Snažím se dělat vše pro to, abych udělala potřebná opatření proti koronaviru, a když jsem šla pro mléko do obchodu, kde jsem věděla, že bude spousta lidí, tak jsem si vzala roušku a rukavice," napsala ke snímku Lela.

Vzhledem k situaci, která panuje, ji překvapilo a zaskočilo, že se jí někteří lidé vysmáli.

"Vím, že k ochraně je určený především respirátor, ale víme všichni, že nejsou a že alespoň rouška je základ a je lepší než nic. Velmi mě překvapilo, že jsem vzbudila v obchodě pozornost, a dokonce, že jsem se střetla i s výsměchem kvůli tomu, že roušku mám. Myslím si, že je k zamyšlení, proč si v takovéto chvíli lidé myslí, že mít roušku je k smíchu a k pobavení," dodala naštvaně modelka. ■