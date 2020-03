Karanténa na celé Česko ještě není vyhlášená, ale Eva Burešová je pro: Nechápe rodinky piknikující v parcích

Eva Burešová se pozastavuje nad nezodpovědností lidí. Michaela Feuereislová

Krásné slunečné počasí a zavřená obchodní centra a restaurace vyhnaly český národ ven. Na sociálních sítích se objevuje bezpočet fotografií, kdy celé rodiny a party mladých lidí vyrazily do parků a do přírody. Pořádají tam i improvizované večírky. To zrovna doporučením, aby se lidé drželi spíše doma a nedostali se do styku se zdroji nákazy, nenahrává.